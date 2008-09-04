У Сімферопольському районі Криму електровоз збив на смерть жінку (1962 року народження).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок на залізничному переїзді стався напередодні.

«Електровозом, який рухався з Сімферополя, було збито жінку. Вона загинула на місці події», - говориться в повідомленні.

В даний час проводиться розслідування інциденту.