Електровоз збив на смерть жінку
09:54, 04 вересня 2008Крым
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Проводиться розслідування інциденту
У Сімферопольському районі Криму електровоз збив на смерть жінку (1962 року народження).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок на залізничному переїзді стався напередодні.
«Електровозом, який рухався з Сімферополя, було збито жінку. Вона загинула на місці події», - говориться в повідомленні.
В даний час проводиться розслідування інциденту.
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