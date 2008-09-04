Засідання Координаційної Ради екологічних організацій

10 вересня - 14.00. Засідання Координаційної Ради громадських екологічних організацій і Республіканського комітету АРК з охороні природного довкілля. На зустрічі обговорюватимуться наступні питання: екологічні проблеми Севастопольської бухти у зв`язку з будівництвом вугільного терміналу, екологічний стан острова Тузла і Керченської протоки. Запрошуються представники громадських організацій і ЗМІ. Сімферополь, вул. Павленко, 5, корпус 2, кімната 102.

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