Засідання Координаційної Ради екологічних організацій
10:18, 04 вересня 2008Крым
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10 вересня - 14.00. Засідання Координаційної Ради громадських екологічних організацій і Республіканського комітету АРК з охороні природного довкілля.
На зустрічі обговорюватимуться наступні питання: екологічні проблеми Севастопольської бухти у зв`язку з будівництвом вугільного терміналу, екологічний стан острова Тузла і Керченської протоки.
Запрошуються представники громадських організацій і ЗМІ.
Сімферополь, вул. Павленко, 5, корпус 2, кімната 102.
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