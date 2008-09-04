Океанографічний корабель США шукатиме «Вірменію» в Криму

Сьогодні у порт Севастополя з неофіційним візитом зайшло океанографічне судно Центру морських перевезень ВМС США Pathfinder, що перебуватиме у порту з 4 по 6 та з 15 по 17 вересня.

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, зазначивши, що прикордонне відомство виконало необхідні формальності з оформлення судна.

Корабель Pathfinder візьме участь у спільному українсько-американському проекті з пошуку санітарного транспортного судна «Вірменія», що було потоплене у 1941 році у районі мису Аю-Даг та Ай-Тодорського маяка.

Дозвіл на проведення пошукових робіт було надано Міністерством культури і туризму України та Державною службою з питань національної культурної спадщини 10 квітня 2008 року.

Після направлення 30 липня Посольством США відповідної ноти МЗС України та проходження процедури погодження із зацікавленими органами 11 серпня Кабінетом міністрів України було надано офіційний дозвіл на захід судна в український порт для поповнення запасів води і продовольства.