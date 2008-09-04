Прохідний бар`єр пропонують підняти більш як у три рази

Народний депутат України Сергій ТЕРЬОХІН (фракція БЮТ) вніс на розгляд Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» (щодо прохідного бар’єру).

Він повідомив в інтерв’ю УНІАН, що даним законопроектом передбачається підвищити прохідний бар’єр на виборах до ВР до 10%.

С.ТЕРЬОХІН зазначив, що у фракції БЮТ «на цю тему триває позитивна дискусія». За словами депутата, це його особисте переконання у необхідності підвищити прохідний бар’єр і створити двопартійну систему. Як пояснив С.ТЕРЬОХІН, «тоді маленькі фракції не будуть перекуповуватися» і не виходитимуть із коаліції.

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявляє, що ініціатива про підвищення прохідного бар’єру є «емоціями» депутата С.ТЕРЬОХІНА, а не позицією фракції.

За словами І.КИРИЛЕНКА, йдеться про законодавчу ініціативу народного депутата, «це емоції».

Нагадаємо, що наразі (з 2006 року) прохідний бар’єр до парламенту становить 3%. Раніше він складав 4%. Представники різних політичних сил неодноразово висловлювалися на користь зміни прохідного бар’єру: від зменшення до 1%, й до збільшення до 7%.