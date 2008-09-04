Нотаріусам влаштували тести

Міністерство юстиції України має намір впродовж вересня провести анонімне тестування серед нотаріусів.

Про це повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК в інтерв`ю, опублікованому сьогодні в газеті «Экономические известия».

«Мін’юст упроваджує систему, яка б дозволила нам реально запровадити конкурсну, професійну і позбавлену суб`єктивного чинника систему оцінки знань тих кандидатів на посаду нотаріуса, які пройшли стажування. Ця ідея вже реалізована в наказі міністра. Таким чином, ми намагаємося подолати негативні деформації, що склалися в цій сфері. Потрібно зважати на те, що кандидат на посаду вступає в безпосередній контакт з екзаменаційною комісією, тому цю сферу не без підстав характеризували як уражену корупційними явищами. В зв`язку з цим Мін’юст розробив і впроваджує нову систему, яка будується на анонімному тестуванні», - сказав М.ОНІЩУК.

За його словами, два нововведення щодо системи оцінки кваліфікації нотаріусів – анонімність і тестування - взаємозв`язані.

«Значення новацій полягає в тому, що кандидат на посаду, який одержав право на допуск до іспиту, одержує 50 формалізованих текстових питань, а також одну задачу і одне практичне завдання. Але особливість полягає в тому, що задача і завдання, як і питання, сформульовані так, щоб передбачити лише формалізовану відповідь: «так» чи ні», «виберіть правильну відповідь», «вкажіть на допущену помилку». Таким чином, оцінка результатів іспиту позбавлена суб`єктивного чинника. Адже відповіді в білетах, які одержує кандидат на посаду, формалізовані. Отже, за результатами такого тестування кандидат має набрати певну суму балів правильних відповідей», - повідомив він.

Міністр уточнив, що перевіряти результати тестування кандидатів на посаду нотаріусів будуть кваліфікаційні комісії, створювані головним управлінням юстиції. «Але особливість полягає в тому, що члени комісії не можуть діяти на свій розсуд. Кількість правильно підкреслених відповідей формалізована. Цю відповідь не можна ні змінити, ні дописати, ні виправити - відповідно неможливо ні збільшити, ні зменшити кількість набраних балів», – пояснив М.ОНІЩУК.

За його словами, вже проведене тестування серед нотаріусів Криму і Вінниці. «На черзі - Київ. За графіком 8 вересня - Житомирська область, 9 вересня - Львівська область, 11 вересня - Полтавська область, 16 вересня - Закарпатська область і т.д.», - повідомив міністр юстиції.