Лише 1% українців вважає політичну ситуацію в країні благополучною

Лише 1% українців вважає політичну ситуацію в Україні благополучною.

Про це свідчать дані національного соціологічного дослідження, проведеного з 15 по 27 серпня Інститутом соціології НАН України на замовлення фонду “Український форум”.

Натомість більшість населення - 53,5% - оцінили політичну ситуацію в Україні як напружену.

28,6% вважають ситуацію кризовою та критичною, 11% - спокійною, 5,8% - важко сказати.

При цьому замороження цін на продукти першої необхідності і комунальні послуги, на думку 60,9% громадян, могло б поліпшити соціально-економічну ситуацію в країні. 59% вважає, що ситуація покращилася би завдяки підвищенню рівня мінімальних пенсій і зарплат, 47,5% - реалізації надзвичайних заходів щодо боротьби з інфляцією, 43,3% - інвестиціям в сільське господарство, 41,1% - забезпеченню жорсткого контролю за якістю продовольчих товарів і питної води, 37,6% - припиненню політичного протистояння між владними інститутами, подолання політичної кризи, 32,7% - підтримці вітчизняного машинобудування та високотехнологічних галузей виробництва, 19,3% - підтримці малого та середнього бізнесу, 17,8% - зниженню податків для вітчизняного бізнесу, 16,5% - реалізації державних програм з вирішення екологічних проблем, 10,6% - законодавчому дозволу на продаж сільськогосподарських земель.

Загальнонаціональне соціологічне дослідження проводилось в усіх областях України, АРК, м. Києві та Севастополі. Всього було опитано 1800 респондентів.