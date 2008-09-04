СБУ розпочинає поширення інформації про НАТО

Служба безпеки України розпочинає поширення правдивої інформації про Північноатлантичний альянс, його роль у сучасному світі, стан сектору безпеки країн-членів НАТО, повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

Інформаційний проект СБУ покликаний всебічно інформувати населення України з питань євроатлантичної інтеграції у сфері безпеки країни та її громадян. Що таке НАТО, переваги та недоліки членства країн в НАТО, процес прийняття в Альянс нових членів, хто оплачує діяльність НАТО, хто за що відповідає, у чому сьогодні полягає суть колективної безпеки – це неповний перелік питань, які будуть висвітлюватися на веб-сайті СБУ у розділі ”Співробітництво з НАТО”, йдеться у повідомленні.