Погода в Криму на 5-7 вересня

В Ялті до +31°, у Сімферополі до +30°

5-7 вересня в Криму без опадів, повідомляє Український Гідрометцентр. 5-7 вересня на півострові вдень 27-32°. Вночі у п`ятницю 14-19°, у суботу та неділю - 15-20° За прогнозами gismeteo, в Алушті 5 вересня вдень 25-27° (дощ), 6 вересня вдень 27-29°. У Сімферополі 5 вересня вдень 26-28° (ввечері - можливий дощ), 6 вересня вдень 28-30°. В Ялті 5 вересня вдень 27-29° (дощ), 6 вересня вдень 29-31°. В Євпаторії 5 вересня вдень 25-27°, 6 вересня вдень 26-28°. У Севастополі 5-6 вересня вдень 25-27°. У Керчі 5-6 вересня вдень 26-28°.

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