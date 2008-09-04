«Театр. Чехов. Ялта» - з 6 вересня

6-12 вересня в Ялті (Крим) пройде Міжнародний фестиваль «Театр. Чехов. Ялта».

Як передає кореспондент УНІАН, після вимушеної десятилітньої перерви Ялта відроджує традицію проведення «чеховського» театрального фестивалю. «У Ялтинському театрі імені А.П.Чехова знаходять друге дихання чудові традиції, які багато років зосереджували в Ялті світову театральну еліту. До таких традицій, безумовно, відносився фестиваль мистецтв «Дні А.П. Чехова», який з 1985 по 1995 рр. щорічно проводився в місті. Чеховській фестиваль відроджується в Ялті під новою назвою», - повідомила прес-секретар фестивалю «Театр. Чехов. Ялта» Ельвіра ОСМАНОВА.

У Міжнародному фестивалі «Театр. Чехов. Ялта» візьмуть участь театральні колективи з Росії (Московський театр «Біля Нікітських воріт»; Орловський державний академічний театр ім. І.С.Тургенєва), Білорусі (Республіканський театр Білоруської драматургії; Білоруський Національний академічний театр ім. Я.Купали) і України (Український Національний академічний театр російської драми ім. Л.Українки; Київський академічний Молодий театр; Дніпропетровський академічний театр російської драми ім. М.Горького; Львівський Національний академічний театр ним. М.Заньковецкої; Севастопольський академічний російський драматичний театр ім. А.Луначарського і Херсонський академічний музично-драматичний театр ім. М.Куліша).

Зокрема, Московський театр «Біля Нікітськіх воріт» покаже в Ялті виставу «Доктор Чехов», Львівський театр ім. М. Заньковецкої - виставу «Іонич», Київський академічний Молодий театр - спектакль «Дядя Ваня», Республіканський театр Білоруської драматургії - спектакль «Жінки Бергмана».

Як очікується, серед почесних гостей фестивалю будуть режисер і драматург Марк РОЗОВСЬКИЙ, режисер і письменник Лесь ТАНЮК, режисер Михайло РЕЗНИКОВИЧ, актори Неллі КОРНІЄНКО, Михайло СВЕТІН, Лариса КАДОЧНИКОВА, а також доктори мистецтвознавства, театрознавці, політеліта.