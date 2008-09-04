Вітренко припинила повноваження 5 кримських депутатів-перебіжчиків

Президія ЦК ПСПУ, заслуховував інформацію про рішення виконкому Блоку Наталії Вітренко "Народна опозиція", вирішила відкликати та достроково припинити повноваження, зокрема, 5 депутатів місцевих рад Криму.

Як повідомляється на сайті ПСПУ, вирішено відкликати та достроково припинити повноваження депутата Алупкінської міськради Валерія АНДИКА, депутата Керченської міськради Руслана ОСАДЧЕГО, депутата Ленінської райради Володимира СЕРВЕТНИКА, депутата Сакської міськради Надії ЖИТКОВОЇ, депутата Київської райрада міста Сімферополя Наталії МЕНЬШИКОВОЇ.

Рішенно прийнято у зв`язку з невходженням до фракції Блоку Наталії Вітренко "Народна опозиція" відповідної місцевої ради станом на 2 вересня 2008 року.