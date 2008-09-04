Флот хочуть зміцнювати вихідцями з Західної України

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Силу країни Ігор ТЕНЮХ обговорив з головою Івано-Франківської облдержадміністрації Миколою ПАЛІЙЧУКОМ і головою обласної ради Ігорем ОЛІЙНИКОМ можливість формування підрозділу військово-морської піхоти на контрактній основі із вихідців з області.

Про це повідомили УНІАН в Івано-Франківській облдержадміністрації.

Мова йшла про взяття на контрактну службу на військовий флот майже 120 прикарпатців.

Сьогодні в Івано-Франківській області з робочою поїздкою перебувала делегація ВМС ЗСУ на чолі з І.ТЕНЮХОМ та генерал-майором, заступником командувача Олександром ОСТРОВСЬКИМ. На зустрічі із керівниками області обговорювалося також активізація просвітницької кампанії щодо переваг контрактної служби в Збройних Силах України серед жителів Прикарпаття.