У Януковича просять Тимошенко відмінити військові навчання в Криму

Народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко звернувся до прем’єр-міністра Юлії Тимошенко з вимогою прийняти заходи з відміни або перенесення широкомасштабних військових вчень в АР Крим, як загрозливих національній безпеці України, миру і злагоді у всьому східноєвропейському регіоні.

Про це повідомила прес-служба народного депутата.

В заяві депутата йде мова, що останніми днями в ряді українських ЗМІ, пройшла інформація про військові вчення, які відбуватимуться в Криму. Для цього, відзначає депутат, Міністерством оборони заплановано здійснити марш величезної кількості військ, «перебазування сотень одиниць важкої військової техніки і солдатів на полігони в Криму».

«Такі військові маневри і брязкання зброєю в надзвичайно політично складному регіоні АР Крим, де поряд розташовані військові сили Російської Федерації, а через море - конфлікт в Грузії, більш того, в переддень 1 жовтня - закінчення періоду дії великого Договору про дружбу і співпрацю між Україною і Російською Федерацією, виглядає необдуманою і авантюрною провокацією», - вважає Колесніченко.

За його словами, проведення масштабної стрілянини з усіх видів ракетної зброї, зокрема з комплексів С-300, дальність поразки яких досягає більше 100 км, особливо враховуючи здатність українських військових потрапляти в літаки і дома замість мішеней на полігоні, в безпосередній близькості від збройних сил іншої держави, може мати фатальні наслідки для миру і злагоди в усьому регіоні. «Більш того, шизофренічна мілітаристська риторика Президента України і українських генералів, штучне мусирування теми про нібито існуючі загрози територіальній цілісності України, наводять на думку про спланованість можливих проблем в Криму і з Чорноморським флотом Російської Федерації. До речі і самих генералів в Україні з 24 серпня цього року завдяки Указам Президента стало значно більше, що може означати планування загальної мобілізації і розгортання великих мас військ», - говорить політик.

Крім того, Колесніченко вважає, що є видимим і «грузинський сценарій» розвитку подій - «те ж брязкання зброєю, ті ж американські інструктори на полігонах і гарантії Заходу про територіальну цілісність України». «Воно і зрозуміло - всі ці сценарії придумані і написані в одному і тому ж місці за океаном. І Україна в них - тільки розмінна карта, пішак в чужій геополітичній грі. Якщо і далі йти цим шляхом, і результат буде, напевно, так само «грузинським», - відзначає він.

Нагадаємо, зараз в Криму проходять етапи вчень “Морський вузол-2008”, які почалися ще на початку цього року. У вересні вчення вступають в завершальну - активну фазу, до якої окрім кораблів, морської авіації і військ берегової оборони, активно притягуватимуться інші види Збройних Сил, повідомляє «proUA»