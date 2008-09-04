Влада Севастополя розводить руками щодо обліку осіб з двома паспортами

Виконавча влада Севастополя не проводить обліку осіб, що мають подвійне - українське і російське – громадянство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН.

На його думку, це технічно неможливо, „нема ні матеріалів, ні методики, які б дозволили це здійснити”.

Натомість представник керівництва виконавчої влади міста повідоми, що відповідні українські органи звернулися до генерального консульства РФ з проханням „передати інформацію про громадян України, які оформили російське громадянство”. “Таке звернення, - вважає він, - цілком має рацію, адже законодавство України передбачає, що при отриманні іншого громадянства людина протягом двох років повинна вийти з українського. „Ми розраховуємо на те, що російська сторона буде у цьому питанні співпрацювати з українською”, - зазначив В.КАЗАРІН.

Відповідаючи на запитання, „чи загрожує ситуація, що склалася у парламенті, статусу кримської автономії і міста Севастополя”, В.КАЗАРІН, зокрема, зазначив: „на сьогодні ні статусу автономії, ні статусу Севастополя у конституційному відношенні ця криза не загрожує”. На його думку, „мова йде про конституційні зміни в ближчий час, а та Конституція, про розробку якої говорять різні політичні сили, - як завдання на завтрашній день, вона вже буде предметом обговорення в суспільстві на іншому етапі”.