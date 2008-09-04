Більше половини українців бачать загрозу в ЧФ Росії?

Більше половини українців бачать загрозу в Чорноморському флоті Російської Федерації.

Про це повідомив керівник соціологічних проектів Консорціуму ”MCG” Дмитро ГРОМАКОВ на круглому столі в Києві.

Зокрема, на думку 27,4% українців Чорноморський флот РФ є джерелом напруженості у відносинах двох держав: Росії і України, ще 25% наших співвітчизників переконані, що російські кораблі біля берегів Криму представляють загрозу цілісності України.

Автор дослідження відзначає, що 16,6% респондентів переконані, що Чорноморський флот РФ є гарантом стабільності соціально-економічної ситуації в Криму, тоді як ще 14,6% вважають, що з розміщення російського флоту на півострові Україна черпає економічну вигоду.

При аналізі регіонального зрізу, 37% жителів Сімферополя і 35,6% жителів Дніпропетровська переконані, що Чорноморський флот РФ у Криму є гарантом стабільності соціально-економічної ситуації на півострові. 45% львів`ян, навпаки, стверджують, що наявність російського флоту в Криму є джерелом напружених відносин між Росією і Україною.

39,4% харків`ян вважають, що така ситуація становить загрозу цілісності України, а ще 15% жителів Харкова переконані, що наявність Чорноморського флоту РФ в Криму є гарантом міжнаціонального миру на півострові. Кияни ж продемонстрували найбільш практичний підхід: 20% серед них вважають, що наявність російського флоту на півострові є можливістю для отримання економічної вигоди від оренди.

Дослідження проводилося методом телефонного інтерв`ю у великих містах України: Києві, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Одесі, Львові, Сімферополі.

Вибірка становила 1200 респондентів старше 18 років за квотами відповідно до чисельності дорослого населення в кожному місті, було зібрано 2400 інтерв`ю.

Дослідження проводилося з 26 по 31 серпня 2008 року.