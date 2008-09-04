ВР призначила позачергові вибори у Феодосії

Засідання у четвер

Верховна Рада України у четвер призначила позачергові вибори ряду міських, сільських та селищних голів. Як передає кореспондент УНІАН, вибори були призначені в 121 населеному пункті. Зокрема, були призначені позачергові вибори міських голів в місті Феодосія (Крим), Мукачеве, Рівне, Цюрупинськ та Охтирка. Позачергові вибори призначені на 30 листопада 2008 року.

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