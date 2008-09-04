ВР призначила позачергові вибори у Феодосії

20:44, 04 вересня 2008
Крым
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Засідання у четвер

Верховна Рада України у четвер призначила позачергові вибори ряду міських, сільських та селищних голів.

Як передає кореспондент УНІАН, вибори були призначені в 121 населеному пункті.

Зокрема, були призначені позачергові вибори міських голів в місті Феодосія (Крим), Мукачеве, Рівне, Цюрупинськ та Охтирка.

Позачергові вибори призначені на 30 листопада 2008 року.

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