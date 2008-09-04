12 вересня - Урочисте відкриття Prime Yalta Rally (набережна Ялти).

З 12 по 14 вересня 2008 року в місті Ялта (АР Крим) уже вчетверте пройде авторалі Prime Yalta Rally 2008, яке є етапом Кубка Європи і Кубком Президента України.

Ралі в рамках проекту "Червоненко racing" проходитиме в місті Ялта, а також на трасах біля гори Ай-Петрі в районі Лівадії і на трасах біля Алушти.

На набережній біля моря також планується відкриття «Алеї зірок», на якій переможці щорічно залишатимуть свої відбитки.

Від`їзд до Ялти для журналістів - 12 вересня, 09.30 (від Радміну).