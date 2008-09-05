Крим прийняв майже 5 мільйонів відпочиваючих

Автономна Республіка Крим з початку цього року і станом на сьогодні прийняла на відпочинок 4 млн. 988 тис. чоловік, що на 1,9% менше рівня 2007 року (5 млн. 085 тис. чоловік).

Про це говориться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму, які має в своєму розпорядженні агентство УНІАН.

Кількість відпочиваючих розрахована за методикою Національної академії природоохоронного і курортного будівництва.

За даними влади кримських курортних регіонів, в курортно-туристичних установах автономії станом на сьогодні організовано відпочили 985,8 тисяч чоловік (на 1% менше рівня 2007 року).

На сьогодні в Криму працює 483 курортно-туристичні установи, їхній коефіцієнт заповнюваності - 64,3% (у цей час торік працювало 482 здравниці, коефіцієнт заповнюваності становив 66,6%).

Як повідомляв УНІАН, Мінкурортів АР Крим розраховує, що в 2008 році автономія прийме близько 6 млн. відпочиваючих.