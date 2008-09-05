Міліція каже, що припинила «дикі танці» в Криму

Кримська міліція спростовує інформацію низки засобів масової інформації про побиття правоохоронцями російських ді-джеїв у Судаку.

Нагадаємо, деякі сайти із посиланням на одне з кримських інформагентств розмістили інформацію про розгін фестивалю в Судаку і побиття ді-джеїв із Росії.

«Зміст публікації засновано на тужливому плачі власниці клубу, яка, переслідуючи свої меркантильні інтереси, виступила в ролі викривача міліції», повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Криму.

Кримська міліція зазначає, що «розігнати музичний фестиваль було неможливо хоча б із тієї причини, що офіційно він не проводився». «Тобто, організатори не реєстрували його проведення у відповідних інстанціях», - йдеться в повідомленні.

Прес-служба міліції зазначає, що клуб, про який йде мова, «є швидше кафе», й «взагалі не має ліцензії на музичний супровід». «Заявлений час роботи закладу - з 9.00 до 03.00 за умови повної тиші. В результаті проведення нелегального фестивалю, значення якого зводилося до цілодобового виверження скажено гучної музики, жителі й відпочиваючі довколишніх санаторіїв стали масово звертатися до міліції з законними вимогами забезпечити їхній спокійний відпочинок і сон. Згідно із Законом України «Про тишу», в усіх населених пунктах гучне звучання музики має бути припинено в 22.00», - зазначає кримський Главк МВС. Саме тому міліція наприкінці серпня «припинила «дикі танці», йдеться в повідомленні.

Крім того, заявляє міліція, «затримання трьох ді-джеїв із Росії (двох чоловіків і однієї жінки) пов`язано з їхньою агресивною поведінкою, нецензурною лайкою й злісною непокорою законним вимогам співробітників міліції». «При цьому ніхто їх не бив, а до міськвідділу їх доставили для встановлення їх особи та оформлення адміністративних протоколів про правопорушення», - підкреслює міліція Криму. Крім того, громадяни іноземних держав, перебуваючи на території України, не мають права здійснювати будь-яку діяльність без спеціально оформлених дозволів.

При цьому, наголошується в повідомленні, двох із трьох ді-джеїв на 15 діб посадила не міліція, як говорилося в інформації ЗМІ, а суд.

«Таким чином, в інтересах місцевих жителів і відпочиваючих громадян міліція припинила фактично незаконну діяльність незареєстрованого фестивалю, який проводився в неузгодженій з владою торговій точці, що не має ліцензії на звукове оформлення, з грубим порушенням Закону України «Про тишу», - зазначає кримський Главк МВС.

За його даними, наразі вирішується питання про видворення з території України іноземних громадян, які порушили українське законодавство.

«Прокуратурою Судака проведено перевірку законності дій міліції, їх визнано обгрунтованими», - підкреслюється в повідомленні міліції.