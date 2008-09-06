У Севастополі стартувала Всеукраїнська велоестафета

Всеукраїнська велоестафета під гаслом «Спорт для всіх об`єднує Україну» стартувала в Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, з площі Нахімова вирушили 20 спортсменів із Севастополя та Києва. За маршрутом проходження естафети до колони приєднуватимуться по 10 велосипедистів з інших регіонів країни.

Естафета, присвячена Дню фізичної культури та спорту України, фінішує 13 вересня на Майдані Незалежності в Києві.

Паралельно зі стартом велоестафети на площі Нахімова відбулося відкриття 2-го етапу Чемпіонату України з автомобільних гірських перегонів «ERSTE-Украина», в якому беруть участь близько 40 екіпажів із Севастополя, Києва, Ялти, Сімферополя, Харкова, Чернівців, Львова, Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Івано-Франківська та Кам’янець-Подільського.

Начальник відділу у справах молоді та спорту Севастопольської міськдержадміністрації, член оргкомітету 2-го етапу перегонів «ERSTE-Украина» Андрій ТИМЧЕНКО, вітаючи спортсменів з початком змагань, зазначив, що вибір місця старту таких значущих для спортивної громадськості заходів у Севастополі є визнанням чималих спортивних досягнень міста.