У Севастополі відзначили 15-річчя фрегата «Гетьман Сагайдачний»

У Севастополі сьогодні пройшли урочисті заходи з нагоди 15-ї річниці бригади надводних кораблів і фрегата „Гетьман Сагайдачний” Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, з цієї нагоди відбулися урочисте підняття прапора українських ВМС і шикування особового складу. Екіпажі кораблів бригади прибули привітати члени Військової ради ВМС України, шефська делегація з міста Києва, представники місцевої підшефної школи-гімназії №5 імені Лесі Українки, ветерани флоту.

Командувач українських ВМС адмірал Ігор ТЕНЮХ під час виступу на мітингу особового складу, зокрема, наголосив, що саме бригада надводних кораблів 15 років тому, коли створювався український флот, стала першим бойовим ядром, з якого почалося будівництво ВМС. За його словами, офіцери, старшини та матроси бригади, і, зокрема, флагманського корабля флоту-фрегата „Гетьман Сагайдачний”, за 15 років виконали „величезну масу відповідальних завдань, які стояли перед Військово-Морськими Силами України”. І.ТЕНЮХ додав, що йому приємно відзначати цю річницю бригади і корабля ще й тому, що поточного року фрегат „Гетьман Сагайдачний” на відмінно виконав відповідальні завдання в рамках антитерористичної операції „Активні зусилля” у Середземному морі.