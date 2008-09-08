2 п`яних чоловіків потонули в Криму

2 чоловіків потонули в Криму під час купання в морі після вживання спиртних напоїв.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, інциденти сталися в Євпаторійському регіоні і Керчі.

В євпаторійському селищі Новоозерне чоловік, 1940 року народження, після вживання алкоголю пішов купатися. Через деякий час його знайомий виявив чоловіка без ознак життя, він витягнув його на берег з води і викликав "швидку допомогу". Бригада "швидкої допомоги" констатувала смерть. Причина смерті встановлюється.

Інший чоловік потонув в районі набережної в Керчі. Зі слів свідків встановлено, що чоловік вживав спиртні напої, пішов купатися і потонув. "Швидка допомога" констатовала смерть чоловіка, його особа встановлюється.