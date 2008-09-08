Для військових запровадили нове свято

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ підписав наказ № 427 “Про встановлення Дня штурманської служби авіації Збройних сил України”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, відповідно до наказу, День штурманської служби авіації Збройних сил України відзначатиметься щороку 28 лютого.

Мета видання наказу – підтримання престижу штурманської служби авіації Збройних сила України, зазначили в Міноборони, додавши, що наказ спрямований на стимулювання військовослужбовців на добросовісне виконання службових обов’язків, сприяння продовженню авіаційних традицій та покращенню військово-патріотичного виховання військовослужбовців і молоді.