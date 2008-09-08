Рух побачив в Криму загрозу національній безпеці України

Народний Рух України заявляє про загрозу національній безпеці України в Криму.

Як повідомили УНІАН в прес-службі НРУ, про це йдеться в ухвалі Політради Народного Руху України.

Народний Рух вважає доцільним утворити в системі державних органів нашої країни орган з моніторингу тимчасового перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на українській території і покласти на нього відповідальність за оперативний контроль усіх питань, що виникають навколо цієї ситуації.

Народний Рух України також вважає першопричиною загроз національній безпеці в Криму - відсутність обґрунтованої, логічної і послідовної державної політики не лише на рівні випередження, але й навіть реагування на дії антиукраїнських сил.

Крім того, Народний Рух вимагає від Президента та уряду України укомплектувати керівництво державних органів в АР Крим патріотами України, посилити там правоохоронні органи, ефективно захистити українських громадян від погроз фізичного насильства з боку проросійських організацій, негайно ліквідувати в Криму козачі та інші парамілітарні формування, рішуче покінчити з незаконним рекрутуванням населення Криму і Севастополя в російське громадянство, зупинити антидержавну діяльність засобів масової інформації.

В ухвалі наголошується на необхідності привести діяльність сил ЧФ РФ у сувору відповідність до вимог Закону України ”Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України”, вивести з території України усі елементи системи забезпечення застосування ЧФ РФ ядерної зброї щоб унеможливити її застосування з території України, як без’ядерної держави, виключити на майбутнє заборонені угодами заміну й нарощування озброєнь сил ЧФ РФ, що дислокуються на території України, терміново відпрацювати порядок і гарантії здійснення міжнародних інспекцій у місцях дислокації ЧФ РФ на території України.

В НРУ переконані, що тимчасове перебування Чорноморського Флоту Російської Федерації (ЧФ РФ) на території України негативно впливає на нинішню ситуацію в Україні та нашу національну безпеку в політичному, міжнародно-правовому, соціально-економічному, гуманітарному, екологічному, оборонному, міграційному вимірах.

“Виходячи з інтересів національної безпеки України, українська влада не може допустити, щоб діяльність Чорноморського флоту Російської Федерації на українській території й надалі, аж до 2017 року, була безконтрольною, бо це може зробити нашу країну заручницею багатьох небезпечних непередбачуваних подій, приклади чого маємо нині”, - зазначається в ухвалі.