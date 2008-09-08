Під час операцій «Акциз» і «Курорт-2008» вилучили багато горілки
13:50, 08 вересня 2008Крым
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... з ознаками підробки
Кримські податківці в рамках операцій «Акциз» і «Курорт-2008» вилучили близько 18 тисяч пляшок горілки, обклеєних марками акцизного збору з ознаками підробки.
Про це УНІАН повідомили у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму.
17 тисяч 650 пляшок горілки виробництва заводів Кременчука і Одеси було вилучено із складських приміщень Сімферополя. «З даної алкогольної продукції відібрано марки акцизного збору і відправлено на експертизу», - повідомили податківці.
Співробітниками податкової міліції здійснюються заходи, спрямовані на встановлення додаткових місць зберігання і збуту алкогольної продукції.
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