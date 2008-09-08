Севастопольцям дадуть гарячу воду з початком опалювального сезону

У Севастополі подачу гарячої води населенню буде відновлено з початком опалювального сезону, орієнтовно 15 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Мирослав САГАЙДАК. «Ми вимушені припинити подачу гарячої води через те, що борг (за газ - УНІАН) у нас дуже великий - 24,2 млн. грн., і зараз ми ведемо роботу з виплати даного боргу, і я думаю, що до початку опалювального сезону дану роботу буде завершено, газ для подачі тепла й гарячої води надійде в повному обсязі», - сказав він.

Представник керівництва виконавчої влади міста також повідомив, що підготовка котельних здійснюється в плановому режимі. За його словами, на сьогодні роботи виконано на 80 відсотків, і є впевненість у тому, що до початку опалювального сезону будуть готові всі котельні - комунальні й відомчі. Також до 15 жовтня планується провести ряд реконструкцій котельних, у тому числі й у сільській зоні Севастополя, додав заступник голови міськадміністрації.

М.САГАЙДАК також повідомив, що на сьогодні палива для котельних заготовлено на рівні 78 відсотків, і він сподівається, що до початку опалювального сезону буде набрано плановий запас палива.

Як повідомляв УНІАН, гаряча вода населенню Севастополя через наявний борг за спожитий газ не подається вже декілька місяців.