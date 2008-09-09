Лідер комуністів Криму, народний депутат України Леонід ГРАЧ вважає, що прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО блефує, кажучи про готовність БЮТ ухвалювати деякі законопроекти разом із фракцією Партії регіонів.

Про це говориться в коментарі Л.ГРАЧА.

«ТИМОШЕНКО знає, що з Партією Регіонів їй не вдасться нічого досягти, тому що в планах Партії Регіонів (на виборах - УНІАН) є лише одна кандидатура – ЯНУКОВИЧ. Зараз ТИМОШЕНКО блефує, вказуючи на готовність дружити з регіоналами і ухвалювати закони. Все це не більше ніж блеф, так само як і згода її партії на голосування по ряду законопроектів спільно з ПР», - сказав Л.ГРАЧ.

«Вона (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) йому (В.ЮЩЕНКО – УНІАН) сигналізує всіма своїми діями, – коли ж, нарешті, ти прибереш мене, невже не бачиш, наскільки погані твої справи, поки я тут, на цій посаді? Все це досить дешева гра, розрахована на простаків. Правда, на неї чомусь багато хто купився, при цьому одні повірили в щирість чесної ТИМОШЕНКО, а інші повірили в рішучість чесного ЮЩЕНКА», - сказав Л.ГРАЧ. «Насправді вони – "кульгаві качки", які вичікують чіткого сигналу з Вашингтона», - відзначив він.

При цьому Л.ГРАЧ додав, що «не краще справи йдуть» і у лідера ПР Віктора ЯНУКОВИЧА. «ЯНУКОВИЧ заблукав у власних думках і вже не знає, треба або не треба створювати коаліцію, треба або не треба дружити з ТИМОШЕНКО. Він явно, кажучи про ТИМОШЕНКО, має на увазі ЮЩЕНКА. Ніхто з них нікому не потрібний. І лише від того, кого будуть тепер і з ким "спарювати" пентагонські яструби, і залежатиме подальша доля багатостраждального українського суспільства. Але, скажіть, чи не забагато для України відразу три проамериканські президенти?», - сказав лідер комуністів Криму.