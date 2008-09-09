В Ялті чоловіка вразило електрострумом у 10 тисяч вольт
09:38, 09 вересня 2008Крым
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Електрик в реанімації
В Ялті (Крим) при виконанні земляних робіт працівник електромережі наткнувся на електричний кабель і був уражений електричним струмом (напруга - 10 тисяч вольт).
Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, в результаті нещасного випадку чоловік, 1979 року народження, отримав опіки ІІ ступеня лівої половини тіла.
Зараз електрик знаходиться в реанімації міської лікарні.
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