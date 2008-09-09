Парапланерист травмувався в Криму
09:48, 09 вересня 2008Крым
0 0
Нещасний випадок на горі Клементьєва
Кримчанин травмувався під час польоту на параплані у Феодосійському регіоні автономії.
Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок стався на горі Клементьєва.
Житель смт Коктебель, 1974 року народження, впав під час польоту на параплані. Чоловік був шпиталізований у травматологічне відділення міської лікарні Феодосії № 1.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter