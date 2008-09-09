Меджліс вимагає від свого лідера зберегти демкоаліцію

Президія Меджлісу кримськотатарського народу рекомендувала лідеру Меджлісу, народному депутату України (фракція блоку «Наша Україна – Народна Самооборона») Мустафі ДЖЕМИЛЄВУ підтримати зусилля для збереження демократичної коаліції в парламенті країни.

Про це сказано в постанові президії Меджлісу «Про ситуацію у Верховній Раді України», текст якої передано УНІАН. «Сформована після дострокових парламентських виборів у 2007 році демократична коаліція зараз стоїть перед загрозою розпаду, оскільки частина цієї коаліції, об`єднавшись з проросійськи настроєними депутатами і фракцією комуністів, проголосувала за прийняття ряду законів і рішень Верховної Ради, які суперечать євроінтеграційному курсу України», - йдеться в постанові президії Меджлісу.

У зв`язку з цим президія Меджлісу радить М.ДЖЕМІЛЄВУ відповідно до рекомендації Курултаю (національного з`їзду) кримських татар «підтримати зусилля» блоку НУ-НС, спрямовані на збереження демократичної коаліції, на основі угоди, підписаної при її створенні, а також для нейтралізації прийнятих в останні дні без узгодження з блоком «шкідливих для інтересів України законів і рішень Верховної Ради». «Інакше Мустафі ДЖЕМИЛЄВУ рекомендується вийти з коаліції, що розпадається », - наголошується в ухвалі.