У Мороза готуються до дострокових виборів

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає за необхідне проведення дострокових парламентських виборів для подолання політичної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Розуміючи, що стабільності для роботи цього парламенту немає… Тому дострокові вибори в даному випадку – це об’єктивна необхідність», - сказав О.МОРОЗ.

При цьому він зауважив, що до таких виборів вже почали готуватися багато політичних сил, в тому числі й політична сила, лідером якої він є. При цьому О.МОРОЗ зауважив, що остаточну тактику, стратегію та виборчий список буде визначено на з’їзді СПУ, який пройде в разі оголошення дострокових виборів.