У Сімферополі вшанували пам`ять полеглих у роки Кримської війни воїнів

У Сімферополі сьогодні вшанували пам`ять воїнів, полеглих у Кримській (Східній) війні 1853-1856 років.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі міської ради Сімферополя, відбулося покладання вінків і квітів до Долгоруковського обеліска, потім на братському кладовищі, де поховано понад 36 тисяч воїнів Кримської війни, відбулися панахида і траурний мітинг.

«Якщо ми не пам`ятатимемо історію рідного краю, то неправильно оцінюватимемо багато подій, а для нас головне – зробити так, щоб на нашій кримській землі ніколи не було війни», - сказав мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО.

Заходи з нагоди Дня пам`яті воїнів, полеглих у роки Кримської війни, також пройшли в Севастополі.