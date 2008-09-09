У Сімферополі вшанували пам`ять полеглих у роки Кримської війни воїнів
12:03, 09 вересня 2008Крым
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Панахида, траурний мітинг...
У Сімферополі сьогодні вшанували пам`ять воїнів, полеглих у Кримській (Східній) війні 1853-1856 років.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі міської ради Сімферополя, відбулося покладання вінків і квітів до Долгоруковського обеліска, потім на братському кладовищі, де поховано понад 36 тисяч воїнів Кримської війни, відбулися панахида і траурний мітинг.
«Якщо ми не пам`ятатимемо історію рідного краю, то неправильно оцінюватимемо багато подій, а для нас головне – зробити так, щоб на нашій кримській землі ніколи не було війни», - сказав мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО.
Заходи з нагоди Дня пам`яті воїнів, полеглих у роки Кримської війни, також пройшли в Севастополі.
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