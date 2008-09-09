У Вітренко натякають, що військові в Україні не туди стріляють

Активісти Блоку Вітренко «Народна опозиція» організували сьогодні в Сімферополі, біля контрольно-перепускного пункту однієї з військових частин, мітинг-пікет проти проведення в Криму навчань «Морський вузол 2008».

«Вітренковці» виступали під прапорами ПСПУ і транспарантами з гаслами «НАТО – STOP!», «Нет военным учениям «Морской узел 2008», «Украинские ракеты попадают в пассажирские самолеты, многоэтажные дома, мирные объекты». Учасники мітингу-пікету періодично скандували: «Мы против ракетных стрельб в курортном Крыму!», «Крым – курорт, а не военный полигон!». Акція ПСПУ зібрала не більше трьох десятків учасників.

«Сюди (до Криму – УНІАН) йдуть ешелони з технікою, сюди йдуть ракетні і зенітні комплекси. Я нагадаю, що в Україні ракети потрапляють в багатоповерхові будинки, пасажирські літаки, в мирні будівлі і споруди. Тому ми проти військових навчань із застосуванням ракетних і зенітних комплексів в курортний сезон в Криму», - сказав лідер кримської організації ПСПУ, депутат парламенту автономії Валерій ІВАНОВ.

«Представники певної сили виражають своє відношення до тих подій, які пройдуть у Криму найближчим часом. Завдання військових – займатися бойовою підготовкою. Зараз, на даному етапі, йде планова підготовка до проведення навчань «Морський вузол 2008», - сказав у коментарі УНІАН прес-офіцер Центру Військ берегової оборони Владислав СЕЛЕЗНЬОВ. Він також повідомив, що навчання «Морський вузол 2008» відбудуться наприкінці вересня на кримському полігоні «Опук». У них будуть задіяні лише українські військові.