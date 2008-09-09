Грач: СБУ виношує плани з морального розкладання Компартії
Молодь змушують "стукати"?
Служба безпеки України виношує плани "з морального та ідеологічного розкладання" Комуністичної партії, стверджує лідер кримських комуністів, депутат парламенту країни Леонід ГРАЧ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила прес-служба Кримського республіканського комітету Компартії України.
Посилаючись на дані з «добре поінформованих джерел», Л.ГРАЧ заявив про те, що знає про плани СБУ. «Про такі плани, що виношуються в СБУ, як здійснення процесу морального та ідеологічного розкладання Компартії зсередини», - сказав лідер комуністів Криму. Для цієї мети, стверджує Л.ГРАЧ, поставлено завдання - впроваджувати в лави Компартії «агентів впливу». «Кінцевою метою зазначено переродження Компартії в організацію людей з кон`юнктурними установками, ідеологічно зломлених», - заявив депутат.
Він зазначив, що працівники спецслужби діють «доволі незграбно». «Виловлюють під час масових акцій активістів комсомолу, відвозять в органи, і там специфічними методами справляють вплив, примушуючи під розписку дати згоду на таємну співпрацю. Іншими словами, молодь примушують стати інформаторами та тримати спецслужбу в курсі кроків кримських комуністів», - стверджує народний депутат.
Головний комуніст Криму висловив здивування такою «прокомуністичною» орієнтацією СБУ та закликав її «займатися іншими справами, які більше личать професіоналам», наприклад, вивченням діяльності екстремістських організацій.