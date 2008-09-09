Через місяць українській армії нічого буде їсти

В українській армії залишилося коштів на харчування до 31 жовтня. Про це заявив міністр оборони Юрій Єхануров.

Водночас міністр запевнив, що солдати без їжі не залишаться, на їх харчування підуть гроші, передбачені на озброєння. "Армія голодною не залишиться, але розвиток повністю зупиняється", - зазначив Єхануров.

Він повідомив, що бюджетом цього року на армію виділено 9,9 мільярдів гривень, що складає 1,03% від ВВП. "Це найнижчий показник за роки незалежності, гіршого показника по відношенню до ВВП не було... А нижче лінії в 1% - це проект фінансування на наступний рік", - зазначив Єхануров.

Міністр відзначив, що міністерство "захищало цифру в 22 мільярди фінансування, бо воно дало б можливість забезпечити обороноздатність країни".

Для порівняння Єхануров навів дані, що Росія віддає на армію 7% ВВП, Туреччина – 4,9, Польща – 1,95%, Румунія -2,2%.

Якщо в Росія на одного військовослужбовця іде 34 долари, то в Україні – 8. "Така ситуація вона не є прийнятною. Таке зверхнє ставлення до фінансування армії суттєво впливає на боєздатність українського війська і таким чином підриваються основи забезпечення безпеки громадян України", - заявив Єхануров.

"Сьогодні недофінансування збройних сил України - є заохоченням до агресії. Тому що не нападають на того, хто є сильним. Бути сильним можна тільки тоді, коли знаєш, що забезпечив армії належну основу", - наголосив міністр.

Щодо контрактної армії, то Єхануров розповів, що набрали цього року більше 4 тисяч, а звільнилося – 3 251. "Зростання 1200 осіб. Це ціна питання, зараз ми платимо військовослужбовцю за контрактом 850 гривень. Це при тому, що на ринку праці середня зарплата 1850 гривень", - зауважив міністр.

На наступний рік для контрактників проситимуть мінімальну оплату 1200 гривень плюс харчування, бо зараз харчують "тільки в воєнно-польових умовах".

Українська правда