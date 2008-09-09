Обрано другого заступника голови міськради Севастополя - регіонала

17:00, 09 вересня 2008
Крым
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«Альтернативи реально немає»

Севастопольська міська рада сьогодні на пленарному засіданні обрала другого заступника голови міськради – депутата від Партії регіонів Юрія ДОЙНІКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, голова міськради, представник Партії регіонів Валерій САРАТОВ запевнив депутатів, що введення нової посади не потребує додаткового фінансування, оскільки кошти “перейдуть з посади керуючого справами міськради” (саме Ю.ДОЙНІКОВ останні півроку виконував ці функції - УНІАН).

Водночас депутат від фракції „Наш дім - Севастополь” (“Єдиний Центр”) Лідія СТОЛЯРОВА під час виступу на сесії, зокрема, зауважила, що „у нормальних державах і там, де дійсно розвинута демократія, структура виборних органів влади формується, як правило, з фракцій різної спрямованості”.

У свою чергу, депутат від ПСПУ (фракція „Народна опозиція”) Євген ДУБОВИК під час виступу на сесії наголосив, що обрання заступником голови міськради ще одного представника Партії регіонів схоже на узурпацію влади, і запропонув обрати заступником голови міськради депутата від ПСПУ.

На це В.САРАТОВ заявив, що „узурпації влади немає, тому що рішення будуть ухвалювати депутати міськради”. Крім того, вважає він, “альтернативи реально немає”.

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