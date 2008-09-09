Євпаторійський торговельний порт отримав начальника
17:20, 09 вересня 2008Крым
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Відбулося засідання конкурсної комісії
Комісія Міністерства транспорту та зв’язку України оголосила Олександра КОТЕЛЬНИКОВА переможцем на посаду начальника державного підприємства «Євпаторійський морський торговельний порт» (Євпаторія, Крим).
Про це повідомляє прес-служба Мінтрансу.
Як йдеться у повідомленні МТЗУ, сьогодні відбулося засідання комісії Міністерства транспорту та зв’язку України з приводу визначення переможців конкурсних відборів на заміщення вакантних посад керівників Морського торговельного порту «Усть-Дунайськ», Євпаторійського порту та державного підприємства водних шляхів «Укрводшлях».
Довідка. О.КОТЕЛЬНИКОВ був в.о. начальника Євпаторійського порту.
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