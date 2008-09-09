Євпаторійський торговельний порт отримав начальника

Відбулося засідання конкурсної комісії

Комісія Міністерства транспорту та зв’язку України оголосила Олександра КОТЕЛЬНИКОВА переможцем на посаду начальника державного підприємства «Євпаторійський морський торговельний порт» (Євпаторія, Крим). Про це повідомляє прес-служба Мінтрансу. Як йдеться у повідомленні МТЗУ, сьогодні відбулося засідання комісії Міністерства транспорту та зв’язку України з приводу визначення переможців конкурсних відборів на заміщення вакантних посад керівників Морського торговельного порту «Усть-Дунайськ», Євпаторійського порту та державного підприємства водних шляхів «Укрводшлях». Довідка. О.КОТЕЛЬНИКОВ був в.о. начальника Євпаторійського порту.

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