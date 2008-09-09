Вбивці вагітної жінки призначили довічне

Апеляційний суд Криму призначив вбивці вагітної жінки найбільш суворе покарання - довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє сьогодні прес-служба прокуратури Криму.

У вересні минулого року 41-літній житель Сімферополя запідозрив жінку в крадіжці у нього трьох тисяч гривень. Добиваючись визнання, чоловік задушив жінку, а потім, щоб приховати злочин, скинув її тіло з балкона.

Державний обвинувач повністю довів в суді вину підсудного у вчиненні злочину, передбаченого п.2, 13 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності, особою, яка раніше вчинила умисне вбивство. Держобвинувач попросив призначити вбивці покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Апеляційний суд погодився з прокурором і призначив чоловіку це покарання.