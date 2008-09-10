19-22 вересня в Ялті відбудеться міжнародний турнір охоронців.

Серед змагань буде подолання смуги перешкод на автомобілі, пошук «вибухових пристроїв» у машині, демонстрація прийомів фізичного захисту під час пішого супроводу важливих осіб, демонстрація прийомів рукопашного бою.

В турнірі «Охоронець-2008» очікується участь близько 200 осіб. У заході традиційно візьмуть участь команди з Вірменії, Білорусі, Болгарії, Угорщини, Грузії, Індії, Казахстану, Молдови, Росії та України. Вдруге до Ялти приїдуть охоронці з Македонії, і вперше делегація Департаменту охорони представить Литву.

Довідки, акредитація - (8-06540) 235348 - Тетяна Агаркова.