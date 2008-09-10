Вода замість газу

У сімферопольській 9-поверхівці з газової труби пішла вода.

У трубі в першому під`їзді однієї з багатоповерхівок замість газу виявилася вода - обійшлося без серйозних наслідків, зараз з`ясовують винуватця події, про це повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму.

Працівники міськгазу були здивовані подією та відключили від газопостачання 16 квартир.

За попередньою версією, хтось із мешканців встановлював газову колонку. «Імовірно, встановлення колонки здійснювалася без ліцензії на право здійснення цих робіт, і помилково в газовий стояк підключили воду», - зазначили в МНС. Зараз відбуваються ремонтні роботи.

Це не перший такий випадок у Сімферополі.

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року в Донецьку, в одному з під`їздів будинку, через неправильно змонтовані труби протягом трьох днів у квартирах мешканців з конфорок замість газу йшла вода.