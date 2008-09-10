«Москва» повернулася з Абхазії (фото)

Флагман Чорноморського флоту Російської Федерації - ракетний крейсер "Москва", що чергував біля берегів Абхазії, сьогодні вранці повернувся до Севастопольської бухти.

Як передає кореспондент УНІАН, крейсер увійшов до бухти о 9.05.

На набережній бухти "Москву" зустрічали кілька активістів проросійських громадських організацій і політичних партій з російськими та Андріївськими прапорами. Причому біля входу в бухту крейсер цього разу вже не зустрічали, як і не було такого ажіотажу, як 23 серпня, коли "Москва" поверталася до Севастополя після участі в блокаді грузинських берегів у районі порту Поті та берегів Абхазії.

Як повідомило УНІАН джерело в штабі Військово-морських Сил України, командування російського ЧФ своєчасно, згідно з недавно встановленим українською стороною новим порядком, повідомило про повернення корабля. Утім, додало джерело, російські військові робили це кілька разів, оскільки дата повернення крейсера кілька разів змінювалася.

Крейсер "Москва" вдруге за останній місяць ніс службу біля берегів Грузії з 26 серпня.

27 серпня загін кораблів ЧФ РФ на чолі з "Москвою" на запрошення президента Абхазії прибув до порту Сухумі.