В Євпаторії трамвай зійшов з рейок
10:44, 10 вересня 2008Крым
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Усі – живі-здорові
В Євпаторії після зіткнення з вантажним автомобілем ЗІЛ зійшов з рейок трамвай. Пасажири трамвая в результаті дорожньої пригоди не постраждали.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, ДТП сталося напередодні в курортній частині міста.
«На нерегульованому перехресті автомобіль ЗІЛ зіткнувся з трамваєм. У результаті зіткнення трамвай зійшов з рейок, стався обрив електропроводу», - сказано в повідомленні МНС.
Бійці МНС виставили загін у повній готовності і чергували на місці аварії до ліквідації її наслідків.
***Євпаторія - єдине в Криму «трамвайне» місто.
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