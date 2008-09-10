В Євпаторії трамвай зійшов з рейок

В Євпаторії після зіткнення з вантажним автомобілем ЗІЛ зійшов з рейок трамвай. Пасажири трамвая в результаті дорожньої пригоди не постраждали.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, ДТП сталося напередодні в курортній частині міста.

«На нерегульованому перехресті автомобіль ЗІЛ зіткнувся з трамваєм. У результаті зіткнення трамвай зійшов з рейок, стався обрив електропроводу», - сказано в повідомленні МНС.

Бійці МНС виставили загін у повній готовності і чергували на місці аварії до ліквідації її наслідків.

***Євпаторія - єдине в Криму «трамвайне» місто.