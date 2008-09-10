Україна запроваджує новий порядок пропуску автомобілів через кордон

З 17 вересня в Україні діятиме новий порядок пропуску автомобілів через державний кордон.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, цього року спільним наказом Адміністрації Дерприкордонслужби України та Державної митної служби України, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України, затверджена нова технологія здійснення прикордонного та митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення. Офіційно вона почне діяти з 17 вересня, а 12 вересня в Держмитслужбі відбудеться навчальний семінар для керівників митниць, митних постів та відділів прикордонної служби із запровадження цієї технології.

Нова технологічна схема буде виключати дублювання функцій прикордонників та митників, виконання ними не властивих завдань. Під час семінару й надалі буде опрацьовуватися новий рівень взаємодії контролюючих служб.

Ряд елементів, які передбачає нова технологія, багатьом учасникам прикордонного руху вже відомі ще з експериментального їх запровадження, але тепер вони відповідним чином регламентовані нормативними документами. Зокрема, це система «червоних» та «зелених» коридорів з наданням права громадянам особисто обирати смугу руху. Загалом для людей, які прямують через кордон, нововведення обіцяють лише додаткові зручності, такі як, наприклад, спрощений порядок оформлення туристичних та рейсових автобусів.