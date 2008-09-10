США розпереживалися через Крим

11:49, 10 вересня 2008
Крым
0 0

Фрід каже про московську сферу впливу

Заступник Державного секретаря США Деніел ФРІД має намір найближчим часом відвідати Україну.

Як повідомляє агентство Асошейтед Прес, однією з основних цілей його візиту буде розгляд заяв Президента України Віктора ЮЩЕНКА про те, що Росія видає в Криму російські паспорти тисячам місцевих мешканців.

“На жаль, Україна дійсно має привід для занепокоєння”, - заявив Д.ФРІД на засіданні Комітету з питань оборони Сенату США 9 вересня.

“Ми не повинні дозволити Росії провести лінію по центру Європи і оголосити, що нації з її боку лінії належать до “московської сфери впливу” і, таким чином, вони не можуть приєднуватись до європейських та трансатлантичних інституцій”, - підкреслив заступник Держсекретаря США.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter