Ющенко закликав до згуртування проти Тимошенко та Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає голів і депутатів обласних, міських і районних рад з метою збереження державного курсу України до згуртування всупереч будь-яким ”новоспілим і, впевнений, недовговічним союзам у Верховній Раді”.

Про це йдеться у зверненні глави держави до місцевих депутатів, текст якого передано УНІАН прес-службою Президента.

За словами В.ЮЩЕНКА, у парламенті відбулися події, які створили серйозну загрозу для демократичного вибору України. ”Призупинено діяльність коаліції демократичних сил, що криє в собі небезпеку перегляду всіх національних пріоритетів. Нова парламентська більшість прийняла рішення, які ведуть до зміни форми правління в нашій країні всупереч Конституції України і, серед іншого, принципам демократичного урядування, у тому числі урядування місцевого”, підкреслюється у зверненні.

Характерна особливість, заявив Президент, що нова більшість розпочала свою роботу з рішень, які стосуються владних повноважень. Реальні потреби людей знову залишилися на задньому плані, констатував він. ”Це - очевидно, бо третій рік поспіль парламентарії воюють виключно за владу”, - додав Президент.

На його переконання, головною причиною чергової політичної нестабільності є безмежні приватні амбіції - амбіції навіть не політичних сил, а окремих політиків. Ці амбіції вміло використовуються у далеко не українських інтересах, заявив Президент України.

За словами В.ЮЩЕНКА, проблема полягає не в політичних союзах, а в рішеннях.

Як підкреслив глава держави, у боротьбі за владу і повноваження відомі політичні діячі пішли на змову, яка може призвести до далекосяжних негативних наслідків - до ревізії процесів національного відродження України, підміни економічних реформ соціальним популізмом і проїданням бюджету країни, до підриву європейського зовнішньополітичного курсу нашої держави.

”Це - антидержавні, антиукраїнські і антинародні наміри. Перед нами - небезпечний виклик”, - заявив Президент. Однак він впевнений, що ситуація не є безнадійною.

У зв’язку з цим глава держави закликав місцевих депутатів також не піддаватися на жодні провокації.

”Закликаю ради, в яких працює демократична більшість, не допустити її розвалу і продемонструвати, що приватно вмотивовані вчинки окремих лідерів можуть бути виправлені консолідованою волею всіх державно-мислячих політиків і громадян України”, - наголосив Президент.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що ”наша тверда державна позиція протверезить людей, які захопилися черговими виборчими розрахунками, і стане основою для нормалізації політичного життя в країні й реальної роботи справжньої національної і демократичної коаліції”.