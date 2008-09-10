Прочитав цікаву книжку – поділися нею з незнайомцем

В Україні набирає обертів рух буккросерів – людей, які відкидають матеріальну цінність книжки і, прочитавши її, не кладуть на полицю, а залишають на лавах у скверах чи у крамницях для інших читачів.

В Україну обмін книжками з незнайомцями прийшов два роки тому, з’ясувала газета "Сегодня". Розповсюджувачів книжок поки небагато. Однак вітчизняні буккросери вже почали об’єднуватися й знайомитися між собою. Їхня спільна акція – збирання книжок для дитбудинків.

У світі читається величезна кількість книжок, а повторно перечитується власниками мало. В радянські часи книжки було прийнято збирати в стелажі, навіть не читаючи.

ICTV