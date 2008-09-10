Луценко таки зайнявся російськими паспортами в Криму

Міністерство внутрішніх справ України звернулося до російської сторони з проханням надати інформацію про надання громадянам України громадянства Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні в Кабінеті Міністрів.

«Ми зробили офіційні запити до відповідних органів Російської Федерації з проханням надати відповідну інформацію. Також працюють усі силові структури в рамках своїх оперативних можливостей для того, аби мати більше інформації з цього питання», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас, на його думку, ключем вирішення питання подвійного громадянства громадян України є поліпшення соціальних стандартів і створення безпечних умов проживання на території держави для будь-яких громадян.

Міністр також констатував, що відповідно до національного законодавства не передбачена міра відповідальності за фактом наявності паспортів Росії і будь-якої іншої країни.