У Криму легковик підліз під вантажівку: загинула людина

У Первомайському районі Криму завантажений цибулею ЗІЛ зіткнувся з легковим автомобілем КІА - водій легковика загинув на місці аварії.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, аварія сталася сьогодні вдень на трасі Сімферополь-Красноперекопськ.

Водій автомобіля ЗІЛ здійснював поворот на другорядну дорогу, у цей момент сталося практично лобове зіткнення з легковим авто, який рухався назустріч. "Удар був такої сили, що легковий автомобіль практично підліз під вантажівку", - йдеться у повідомленні.

На місці ДТП працювали співробітники МНС і МВС. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту витягнули тіло загиблого. Водій вантажівки не постраждав. Триває слідство.