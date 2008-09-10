Крим проведе Всеукраїнський фестиваль німецької культури

21-22 вересня в Ялті відбудеться Всеукраїнський фестиваль німецької культури.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Ради німців України Георгій МОЗЕР.

За його словами, фестиваль пройде в рамках Тижнів німецької культури.

У свою чергу, керівник Центру німецької культури «Відерштраль» Людмила ШНАЙДЕР повідомила, що нині в Україні проживає близько 33,5 тисяч етнічних німців, і фестиваль у Ялті має на меті об’єднати усіх етнічних німців під гаслом FreundschaftsFest («Свято дружби»).

За словами Л.ШНАЙДЕР, учасниками фестивалю стануть кращі творчі колективи німецьких об’єднань. Також в рамках фестивалю відбудуться виставки народної творчості, художні виставки тощо.

«Мета фестивалю - продемонструвати ту відданість, з якою німецька діаспора України зберігає, відроджує та примножує свою культурну та історичну спадщину», - наголосила вона.

Керівник Німецького культурного центру Deutsche Quelle Світлана ЦЕХ повідомила, що організатором фестивалю виступили Рада німців України, благодійна організація Центр німецької культури «Відерштраль» та очолюваний нею центр Deutsche Quelle. Також підтримку надав «Благодійний фонд розвитку міста Одеса».