В Україні шукатимуть «диво-дітей»

В Україні започатковано проведення щорічного загальнонаціонального конкурсу на отримання премії “Диво-дитина”.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Організаційного комітету конкурсу Віктор НОВИКОВ.

За його словами, метою конкурсу є пошук та нагородження найталановитіших дітей України. До участі у конкурсі запрошуються діти віком від 4-х до 13 років (включно), що мають унікальні та особливі здібності, феноменальну пам’ять та інтуїцію, володіють даром передбачення або чутливістю до енергетики тощо.

Премією передбачено 5 номінацій: найрозумніший, найспортивніший, найбільш творчий, найдивовижніший (діти з унікальними здібностями, в т.ч. паранормальними) та найгероїчніший (діти, які зробили героїчний вчинок). В кожній номінації буде визначено трьох фіналістів.

Прийом анкет учасників та інших документів відбуватиметься до 31 грудня 2008 року. Урочиста церемонія нагородження переможців запланована на лютий 2009 року у НП ”Україна”.

Як повідомив В.НОВИКОВ, прийом анкет розпочався вже близько місяця тому, і за цей період до Оргкомітету надійшло близько 200 конвертів з інформацією від дітей, які побажали стати учасниками започаткованого конкурсу.

За словами голови Оргкомітету, перші оголошення про проведення конкурсу на отримання премії ”Диво-дитина” були оголошені, зокрема, у низці дитячих друкованих ЗМІ та інших виданнях за сприяння міністерств освіти та науки; сім’ї, молоді та спорту, а також культури та з питань надзвичайних ситуацій.

Для оцінки здібностей дітей створено журі, головою якого став заслужений артист України Остап СТУПКА. Серед членів журі - діячі культури та мистецтв, відомі спортсмени, представники керівних органів влади та інші знані українці.

Діти-призери отримають або грошову премію, або на суму цієї премії цінні подарунки. За інформацією В.НОВИКОВА, поки ця сума становить за 1-ше місце - 3,5 тис. грн., за 2-ге - 2,5 тис. грн., за 3-тє - 2 тис. грн. В той же час, зазначив голова Оргкомітету, спонсори, серед яких, зокрема, магазини та банки, будуть вручати свої грошові сертифікати дітям-переможцям. Таким чином, загалом передбачається, що кожен з цих дітей отримає призів на суму близько 15 тис. грн. У свою чергу видання беруться опублікувати рекорди та досягнення дітей у своїх випусках.

Як зазначив присутній на прес-конференції один з членів журі, ресторатор Микола ТИЩЕНКО, найбільше та найважливіше завдання заходу – це показати світу, що українські діти - діти інтелектуально розвинуті, обдаровані та заслуговують на кращі місця в європейській цивілізації, що українська нація – це нація культурна, освічена і що вона приділяє безпосередню увагу розвитку й культурі своїх дітей.

За словами організаторів, є також ідея дітям-лауреатам Премії допомогти в майбутньому, зокрема, щодо їхнього вступу до вищих навчальних закладів. Для цього планується звернутись з відповідними пропозиціями до Кабінету міністрів, або безпосередньо до Міністерства освіти – щоб дітей-переможців без іспитів приймали до профільних вузів.

Також організатори повідомили, що мають бажання зробити Премію у телевізійному форматі, щоб вона стала більш широко відомою.