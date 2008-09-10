Землі Херсонеса намагалися виділити під індивідуальну забудову

Комісія міської ради Севастополя з питань містобудівної політики, регулювання земельних і водних відносин намагалася виділити землі національного археологічного заповідника «Херсонес Таврійський» під індивідуальну забудову.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Севастопольської міськради, про це заявив журналістам голова ради Валерій САРАТОВ.

«В даному випадку було обдурено земельне управління, що це узгоджене питання. Таких питань, на жаль багато», - додав голова міськради.

В.САРАТОВ також повідомив, що 9 вересня на черговому пленарному засіданні XI сесії Севастопольської міськради за його ініціативою відбулася ротація в постійній комісії міськради з питань містобудівної політики, регулювання земельних і водних відносин, у результаті якої з посади голови даної комісії було відкликано депутата міськради від фракції «Регіон-Севастополь» Дмитра БЕЛІКА. Як стверджує голова міськради, справжньою причиною ухвалення такого рішення стали не політичні заяви депутата, а його діяльність на посаді голови комісії, а саме «приватне рішення, коли комісія Дмитра БЕЛІКА таємним порядком, не поінформувавши керівництво ради, спробувала віддати землі Херсонеса під індивідуальну забудову».

На думку В.САРАТОВА, «після закінчення половини терміну в комісіях, які щось ділять, треба міняти склад».

У свою чергу, Д.БЕЛІК вважає, що усунення його з посади голови земельної комісії пов`язане з його позицією щодо деяких політичних питань. Такими питаннями, вважає депутат, була його ініціатива присвоїти меру Москви Юрію ЛУЖКОВУ звання Почесний громадянин міста-героя Севастополя, а також участь його, Д.БЕЛІКА, в протидії встановленню меморіальної дошки на Графській пристані міста на честь 90-річчя з підняття прапорів Української Народної Республіки на кораблях Чорноморського флоту. (Інцидент на Графській пристані, в результаті якого севастопольською міліцією було порушено кримінальну справу, стався 5 липня цього року - УНІАН).

Новим головою постійної комісії міськради з питань містобудівної політики, регулювання земельних і водних відносин став депутат від фракції «Регіон-Севастополь» Леонід ЗОЛОТУХІН.